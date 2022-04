globalist

8 Aprile 2022 - 14.18

Il ministro degli esteri russo Segej Lavrov ha fatto il punto sui negoziati con Kiev, evidenziando il momento non semplice.

I colloqui tra Russia e Ucraina “non stanno procedendo facilmente, ma faremo in modo che tutti gli obiettivi presentati in questi negoziati siano raggiunti”, ha precisato Lavrov in conferenza stampa.

