Ucraina, il leader ceceno Kadyrov: "Negoziati inutili, finiamo ciò che abbiamo iniziato, distruggiamo i nazisti"

globalist

29 Marzo 2022 - 15.04

Preroll

Kadyrov senza mezzi termini, vuole la guerra. Il leader ceceno è netto: “Questi negoziati non serviranno a nulla, ne sono convinto”. Lo ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov commentando il quarto round di colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina che oggi si tiene a Istanbul, in Turchia. “Credo che dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, distruggere i nazisti. Solo a quel punto potremo pensare a cosa fare in seguito”, ha aggiunto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Kiev propone 15 anni consultazioni su status Crimea

Middle placement Mobile

L’Ucraina ha proposto alla Russia di tenere consultazioni per 15 anni sullo status della Crimea. Lo ha spiegato il capo negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak, al termine dei colloqui di Istanbul.

Dynamic 1

Podolyak, pace piena prima di qualsiasi intesa finale

Ci deve essere una “pace piena sul territorio ucraino” prima di poter firmare un “qualsiasi accordo finale con la Russia”. Lo ha spiegato il capo negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak, al termine dei colloqui di Istanbul. Podolyak ha poi ricordato che “prima di tutto sarà necessario un referendum in Ucraina sui termini dell’accordo con la Russia”.