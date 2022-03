Erdogan gela Putin: "Non realistiche le richieste della Russia su Crimea e Donbass"

globalist

28 Marzo 2022 - 23.07

Preroll

Guerra in Ucraina, la Turchia gela le pretese di Mosca o, quantomeno, mostra grande scetticismo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”Non sono realistiche” le richieste formulate dalla Russia a proposito della Crimea e del Donbass. Lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, alla Cnn.

Middle placement Mobile

In vista del nuovo round di colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina in Turchia domani, Kalin ha detto che ”Crimea e Donbass sono giustamente linee rosse per gli ucraini che riguardano direttamente l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina”.

Dynamic 1

Kalin ha ricordato che la Turchia ”non ha riconosciuto l’annessione della Crimea” citando il fatto che ”anche la Cina non ha riconosciuto l’annessione della Crimea”.