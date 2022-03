Ucraina, il premier della Lettonia: "La Ue consideri sanzioni sulle importazioni di energia dalla Russia"

globalist

24 Marzo 2022 - 17.07

Preroll

Il primo ministro della Lettonia, Arturs Karins, ha detto che i paesi dell’Unione Europea dovrebbero valutare di imporre sanzioni sulle importazioni di energia dalla Russia, per fermare la guerra in Ucraina. Per Karins, le sanzioni sul settore energetico potrebbero essere una soluzione per “fermare il flusso di denaro nei forzieri di guerra di Putin”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Karins, che sta partecipando a un vertice con i leader dell’Ue a Bruxelles, ha dichiarato: “Il posto più logico per andare avanti è nel petrolio e nel carbone. Dobbiamo fermare Putin. Perché se non fermiamo Putin, Putin non si fermerà”.