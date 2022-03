Kaja Kallas, la premier estone sull'Ucraina chiama a raccolta la Nato: "Raddoppiare gli sforzi, Putin non deve vincere"

globalist

24 Marzo 2022 - 10.09

Fino a venerdì, a Bruxelles si terrà il Consiglio europeo. Ma nella città belga si riuniranno anche la Nato e il G7, per trovare una strategia comune e arginare l’offensiva russa. Tra i paesi più vicini, geograficamente parlando, alla Russia c’è l’Estonia della premier Kaja Kallas.

“Dovremo raddoppiare gli sforzi per sostenere l’Ucraina, perché Putin non deve vincere questa guerra. E’ molto importante per tutti noi, per la sicurezza della Nato. Abbiamo bisogno di discutere come aumentare al nostra spesa nella difesa e come farlo in maniera sapiente. Siamo molto preoccupati di quel che la Russia sta facendo». Lo ha detto la premier estone, Kaja Kallas, al suo arrivo al vertice straordinario della Nato a Bruxelles.