Ucraina, la provocazione di Putin ai paesi ostili: "Volete il gas? Pagatelo in rubli"

globalist

23 Marzo 2022 - 14.37

Preroll

Contromossa russa alle sanzioni: chi vuole acquistare il gas russo lo dovrà pagare in rubli. L’annuncio arriva direttamente da Vladimir Putin, la Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa. La misura, viene spiegato, riguarderà solamente i paesi “ostili”. E – ha detto Putin – deve essere attuata “il prima possibile”. Il Governo e la banca centrale russi hanno una settimana di tempo per risolvere la questione dal punto di vista tecnico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Putin assicura che i contratti di fornitura saranno comunque rispettati, “continuereremo a fornire gas naturale in base ai volumi, ai prezzi e ai principi di tariffazione fissati nei contratti conclusi in precedenza”. Tuttavia, il congelamento degli asset effettuato con le sanzioni ha distrutto la fiducia di Mosca.

Middle placement Mobile

Dopo la notizia, il rublo ha recuperato valore alla Borsa di Mosca e il prezzo del gas ha ripreso a correre.

Dynamic 1

La Commissione europea ha preso oggi alcune decisioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti per il prossimo inverno, tra cui misure sugli stoccaggi di gas, l’opportunità di creare insieme una task force per gli acquisti comuni di gas sul mercato internazionale prendendo esempio da quella che ha agito per l’acquisto dei vaccini anti-Covid, l’opzione di un tetto al prezzo del gas e soluzioni per limitare l’effetto di traino del prezzo del gas all’ingrosso sulle bollette dell’elettricità di consumatori e imprese.