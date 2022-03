Putin ha origini italiane? Ecco da dove nasce la leggenda

globalist

23 Marzo 2022 - 16.16

Preroll

Vladimir Putin ha origini italiane? C’è chi sostiene che il Presidente russo verrebbe da Costabissara, un paesino di 7mila anime in provincia di Vicenza. Una leggenda mai confermata dai fatti, ma che da 20 anni appassiona in tanti, sia in Italia che in Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le origini italiane di Vladimir Putin sono una leggenda che ha avuto inizio nel 2005, quando il Moskovskij Komsomolets, popolare quotidiano moscovita, spedì degli inviati in Veneto per indagare sulle presunte origini italiane dello zar. E quello che ne venne fuori fu una roboante inchiesta dal titolo ‘Il segreto di famiglia’.

Middle placement Mobile

A Costabissara ci sono una cinquantina di famiglie che di cognome fanno Putin, con una differenza però: la parola si pronuncia con l’accento sulla lettera ‘i’. ‘Putin’ in veneto significa ‘bambino’. Per i russi, le presunte origini italiane del Presidente giustificherebbero la passione che ha più volte mostrato per l’Italia, dalle vacanze in Sardegna all’amicizia con Berlusconi.

Dynamic 1

La leggenda dice che la famiglia di Putin nell’ottocento si trasferì proprio in Russia per costruire la Transiberiana, ma ci sono versioni differenti: c’è anche ci dice che i Putin erano degli ambulanti che, girovagando per l’Europa, si fermarono a Leningrado. E poi c’è il signor Franco Putin, imprenditore vicentino, che per lavoro viaggia spesso nei paesi dell’est ed è genuinamente convinto di essere imparentato con Vladimir. In un’intervista a Repubblica sosteneva: “iamo due gocce d’acqua. Stessi occhi, medesima espressione, identica andatura. Gemelli: solo che lui scia e fa judo, io niente. Lui è asciutto, io sovrappeso: ma è l’unica differenza”.