Tra Putin, Trump e la guerra globale: il 2026 si presenta come un anno di caos e paura

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

10 Gennaio 2026 - 19.47

Il 2026 sarà terribile.

Il desiderio mi porta, non so, a chiudere gli occhi e lasciarmi scivolare, come se potessi addormentarmi tranquillamente, e, di pendenza in pendenza, di caduta, ad occhi chiusi, lasciarmi svegliare l’anno prossimo, come dicevano gli ebrei credenti, a Gerusalemme.

Il patriarca Kirill rilascia un’intervista in cui spiega che il primo motivo per cui la Chiesa russa sostiene il governo di Vladimir Putin è che condivide la sua lotta “contro i diritti umani.”

La frase è detta così com’è, e Kirill chiarisce che i diritti umani implicano che i diritti di Dio sono quindi subordinati a loro.

La guerra, che non è contro l’Ucraina, però è l’Ucraina che la subisce, è diretta contro l’Occidente, proprio perché è l’Occidente che ha sviluppato questa dottrina empia, questa dottrina delle miscele e che tutto il male viene da lì.

Intanto, poco prima, per la Messa di Natale ortodossa, che è in ritardo di tredici giorni sul nostro calendario, Putin, in chiesa, durante la funzione di Natale, ha fatto un breve discorso, rivolto ai bambini che aveva messo in prima fila, accanto ai militari in grande uniforme, per dire che Natale era la festa della nascita del Salvatore del mondo, e che oggi, il Salvatore del mondo era il militare, il soldato, che ha combattuto per salvare la Russia.

I soldati, ha detto, sono “i nuovi Cristi.”

Non si può dire che non sia chiaro.

Nel frattempo, e mentre i suoi eserciti continuano visibilmente a calpestare, o addirittura a essere distrutti, come a Koupiansk, Putin lancia una campagna di bombardamenti senza precedenti, per distruggere, in pieno inverno, l’intera infrastruttura elettrica ucraina, e la situazione in Ucraina è assolutamente critica. Ovviamente non è questo che spingerà gli ucraini ad arrendersi, ma questi bombardamenti riguardano, anche loro, l’Occidente, perché se distruggono edifici e vite delle persone in tutto il Paese, con, inoltre, questa tecnica, ripetuta, dei bombardamenti in due fasi:

bombardiamo un edificio, aspettiamo pochi minuti per l’arrivo dei soccorsi, bombarda ancora per uccidere i soccorritori, tattica, purtroppo, usata non solo dai russi, ma anche dagli israeliani a Gaza,

lo scopo era parlare con i governi occidentali, che hanno capito benissimo. Parlare in due modi.

Innanzitutto, utilizzando questo missile, l’Orechnik, contro il quale l’Ucraina non ha alcuna difesa, ed è probabile che i russi continuano a ripeterlo, portare testate nucleari.

L’orechnik è stato usato contro Lviv, proprio accanto al confine con la NATO.

Il messaggio era chiaro. Se può arrivare a Lviv, può arrivare a Varsavia o nei paesi baltici con un minuto di volo in più.

L’altra via era ancora più diretta, però, andava decifrata: la messa di Natale a cui Putin ha partecipato è stata celebrata in una chiesa particolare: quella immaginate che esista, servizi segreti legati alle operazioni esterne.

Sì, i servizi segreti hanno la loro chiesa e i militari in uniforme che appaiono nell’assistenza erano incaricati di operazioni di “destabilizzazione” nei “paesi ostili”. Da noi, in Francia. Le operazioni di sabotaggio delle infrastrutture civili occidentali, i sistemi informatici di tutte le amministrazioni, saranno quindi sempre più minacciate, per non parlare di altre operazioni di manipolazione, provocazioni di ogni genere.

Ancora una volta, il messaggio era chiaro: gli hacker che, ad esempio, hanno attaccato, più volte di fila in una settimana, sul sito di Poste, sono anche “nuovi Cristi”

Putin dal 2023, viene costantemente denunciato ai governi occidentali, specialmente Olaf Scholz, per la paura di “escalation”.

L’orechnik sta ovviamente rispondendo, non al presunto attacco di droni alla residenza di Putin, attacco mai esistito, ma al cessate il fuoco, che, dice Zelensky, è quasi sul pezzo.

Quando penso che oggi i governatori esultino per quello che chiamavo io, nel 2023, l’”armistizio delle due Coreane”: l’Ucraina dimezzata, integrata in Europa con la forza, al fine di squilibrare ancora le economie europee, perché non funziona tutto, è da costruire in Ucraina, e non solo da ricostruire, e un’altra parte che soffre la sanguinosa dittatura mafiosa della Russia di Putin. Ma è difficile vedere Putin rifiutare anche questo: continua a colpire, con tutte le sue forze. Perché ha capito che il fronte ucraino ora è solo il secondo fronte.

Il primo fronte, ovviamente, è il secondo blitz che ha completamente distrutto l’ordine mondiale, la politica “colonialista”, e proclamata come tale, di Trump.

La NATO non esiste più, e l’affare Groenlandia è un’occasione per affermarlo.

Resta solo l’Unione europea, che non ha, per così dire, una forza militare autonoma. Trump ha tenuto ieri una conferenza stampa con i grandi boss delle compagnie petrolifere che hanno sequestrato il petrolio venezuelano, ma tutto suggerisce che il prossimo paese sulla lista non sarà la Colombia o Cuba, ma il Messico, ancora in nome della lotta contro i cartelli della droga, che sono, infatti, una ferita endemica dello stato messicano.

Tutto sta accadendo a una velocità di tracking e, come ho detto esattamente l’anno scorso, la distrazione è, di per sé, un’arma di guerra: è troppo, e troppo veloce, le conseguenze sono troppo gigantesche e troppo durature perché le menti possano comprendere e che i governi occidentali possano reagire, supponendo che siano uniti, il che non è affatto, ammesso che siano negli scandalosi accordi ultra liberali del Mercosur.

Come gestire in caso di emergenza?

Il fatto, però, è che questo blitz, questa emergenza, non sono solo armi di guerra contro le democrazie o, diciamo, diritti umani.

Anche Putin e Trump sono in emergenza.

Putin, perché l’economia russa, dopo un lungo periodo di stagnazione, durante il quale la Russia ha cercato di mascherare questa stagnazione con un progresso dovuto solo alle spese militari, oggi ha raggiunto una recessione comprovata, con una diminuzione forzata di tutte le spese, anche e soprattutto di quelle militari. Per la prima volta dopo non so quanti anni, le spese militari in Russia sono calate. Non sono scesi perché Putin cerca la pace o vuole reindirizzare la spesa verso il benessere della popolazione. Sono scesi perché, semplicemente, non c’è più nulla da spendere, e i crediti sono davvero esauriti. Da qui l’enfasi sull’orechnik, per spaventare finché c’è ancora tempo. Ma le perdite russe sul campo, già catastrofiche, sono nuovamente aumentate nelle ultime settimane, e non c’è alcuna indicazione che diminuiranno.

Trump, da parte sua, sta cercando di mettere in atto un regime di terrore fisico istituzionale, dove un aumento del 700%, in un anno, delle spese per l’ICE, che recluta la società fascista americana, e, allo stesso tempo, continua a dire ai repubblicani che devono vincere le metà mandato, senza le quali lui sarà messo sotto accusa.

I trimestre sono a novembre. Fino ad allora, nonostante i difetti iniziali dei suoi ranghi, sta accelerando la sua politica delle rovine, su tutti i fronti contemporaneamente.

Ma, non è vero, una volta che Gerusalemme è diventata terrestre, una volta che il sogno del millennio e della liberazione spirituale è diventato concreto, nazionalista, una volta che le colline sono state costruite da sbarre di edifici che impediscono agli altri umani di vivere, non vorrei nemmeno svegliarmi, e soprattutto, a Gerusalemme.

Cosa fare tra letargo e insonnia?