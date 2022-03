Gran Bretagna, rubate le donazioni per l'Ucraina. Aid Trust: "Fa male, dopo il lavoro dei nostri volontari"

globalist

23 Marzo 2022 - 09.27

Sono tante le associazioni benefiche che stanno raccogliendo donazioni e beni da inviare in Ucraina, per supportare la popolazione locale colpita da oltre un mese di guerra. Dall’Inghilterra, in questo ambito, arriva una storia sconfortante.

Un furgone dell’associazione benefica International Aid Trust contenente donazioni per l’Ucraina (mobili e altri oggetti) è stato rubato da un magazzino a Chorley, nel Lancashire, in Inghilterra. Lo ha comunicato su Facebook l’organizzazione, che ha chiesto a chiunque dovesse avere informazioni di comunicarle. Intervistato dalla Bbc, il fondatore, Bernard Cocker, ha detto che dai filmati delle telecamere di sicurezza si è potuto appurare che il furto è stato commesso da due persone.

“Dopo il lavoro che centinaia di volontari hanno fatto per far arrivare le donazioni al popolo ucraino, fa male vedere due persone rubare uno dei nostri veicoli”, ha detto Cocker. Il furgone vale circa 24mila euro.