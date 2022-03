Ucraina, Bonino: "L'Europa è un gigante economico, un nano politico e un verme militare"

globalist

22 Marzo 2022 - 11.14

Sull’Europa Emma Bonino è chiara, rispondendo a Francesco Vecchi, in relazione alle debolezze del nostro continente, partendo dall’invasione russa all’Ucraina: “Il problema dell’Europa è che è un gigante economico, un nano politico e un verme militare“, ha detto Emma Bonino.

“Abbiamo una politica finanziaria, mentre non abbiamo, per trattato, una politica estera e di difesa comune. Tutte le volte si invoca l’Europa della salute, l’Europa dell’energia, l’Europa dei migranti, ma questo implica il cambiamento dei trattati e il superamento del voto all’unanimità“, continua la leader di +Europa, che parla poi del possibile ingresso dell’Ucraina nell’Unione. “Penso che l’adesione si potrà sveltire, ma l’entrata non va determinata sulla spinta delle emozioni, ma anche esaminando quello che potrebbe essere”.