Ucraina, gli Usa e la Nato avvertono: "La Bielorussia probabilmente entrerà in guerra a fianco di Putin"

globalist

22 Marzo 2022 - 16.05

Preroll

Alcuni funzionari statunitensi e della Nato hanno riferito alla Cnn che la Bielorussia potrebbe ‘presto’ unirsi alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. L’ingresso del conflitto dello stato fantoccio di Aleksandr Lukashenko, fedelissimo di Putin, appare agli occhi degli analisti americani come sempre più probabile: “Putin ha bisogno di supporto e qualsiasi cosa aiuterebbe” ha dichiarato un funzionario.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una fonte dell’opposizione bielorussa ha dichiarato che le unità combattenti bielorusse sono pronte ad entrare in Ucraina nei prossimi giorni, con migliaia di forze pronte a schierarsi. Dal punto di vista militare l’impatto non sarà allarmante mentre lo sarà la decisione geopolitica di un altro paese di unirsi alla guerra. La decisone della partecipazione di Minsk sarà presa a Mosca, secondo i funzionari, in base alle valutazioni di Putin sulla stabilità dell’area.