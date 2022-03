Sondaggi politici: in Francia Macron perde terreno, Le Pen avanza

globalist

22 Marzo 2022 - 17.29

I sondaggi politici in Francia non sono generosi con Emmanuel Macron: per la seconda settimana di fila, il Presidente uscente è in calo e questa non è certo una buona notizia visto che il tempo stringe e alle presidenziali mancano solo 19 giorni.

Sondaggi politici positivi invece per Marine Le Pen e Jean-Luc Melenchon: la leader del Rassemblement National, sempre indicata come probabile duellante con Macron al ballottaggio, guadagna un punto e si insedia al 20%, Jean-Luc Mélenchon continua la sua scalata che lo ha portato dal 10% di un paio di mesi fa all’attuale 15%.

Entrambi in crisi Eric Zemmour (estrema destra, Réconquete!) e soprattutto Valérie Pécresse (Républicains) che perdono rispettivamente lo 0,5% e l’1,5% e scendono sotto quota 10%. Ma il caso più vistoso è quello per il residente in carica, che ha perso 3,5 punti in una sola settimana, scendendo fino al 27,5% delle intenzioni di voto.

In due settimane Macron ha perso quasi tutto l’8,% che aveva guadagnato al momento della sua dichiarazione di discesa in campo, con la guerra in Ucraina sullo sfondo. e Marine Le Pen si configura sempre di più come la sua diretta avversaria.