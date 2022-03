Ucraina, i russi bombardano Kharkiv: morti e feriti, tra loro un bambino

globalist

19 Marzo 2022 - 22.38

Guerra in Ucraina: Mosca accusa Kiev di voler organizzare falsi attacchi russi nelle sedi diplomatiche occidentali che si sono trasferite a Leopoli. Questi attacchi, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, verrebbero spacciati dagli ucraini come compiuti dalle “forze russe” con l’obiettivo di ottenere più forniture di armi dalla Nato e una no fly zone. Konashenkov non ha presentato alcuna prova delle sue affermazioni.

Bombardamenti a Kharkiv

Vi sono stati nuovi bombardamenti russi su Kharkiv, che hanno causato incendi. Sono stati colpiti anche edifici residenziali. Secondo informazioni preliminari del Centro emergenze mediche, vi sono diversi morti e alcuni feriti, fra cui un bambino. Lo scrive l’Ukrainska Pravda.