Ucraina, la Regina Elisabetta dice no a Putin: negato il prestito di armi al Cremlino

18 Marzo 2022 - 09.47

La regina Elisabetta ha emesso le sue particolari sanzioni nei confronti della Russia e di Vladimir Putin.

Il museo del Cremlino di Mosca era infatti pronto a ospitare una mostra sulla storia dei duelli e, tra i pezzi più importanti, dovevano esserci alcune spade di inestimabile valore provenienti dall’Inghilterra. Buckingham Palace si è opposta al prestito delle armi da collezione come segno di boicottaggio per l’invasione russa dell’Ucraina.

Come riporta il quotidiano inglese Daily Express, la mostra al Cremlino risulta sponsorizzata da Alisher Usmanov, oligarca russo sanzionato dall’Occidente per i suoi presunti legami con il presidente Putin. Inizialmente la Royal Collection si era offerta di prestare tre spade per l’evento: si tratta di armi del XVII secolo, una delle quali si dice sia appartenuta a re Carlo I.