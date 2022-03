Putin a Scholz: "I negoziati proseguono, ma da Kiev proposte irrealistiche"

globalist

18 Marzo 2022

In una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente russo si è detto pronto a continuare i negoziati con Kiev, ma ha accusato la controparte di avanzare proposte “irrealistiche”. La Russia è “pronta ad una soluzione il linea con il suo principale approccio” ma Kiev, si legge in una nota del Cremlino, sta cercando di “ritardare i negoziati, presentando nuove proposte irrealistiche“. La telefonata è duarata poco meno di un’ora. Scholz, nel corso della conversazione, ha sollecitato il cessate il fuoco “il più rapidamente possibile”, chiesto un miglioramento della “situazione umanitaria” e progressi nella ricerca di una soluzione diplomatica.

In serata, telefonata Putin-Macron. Intanto, l’Eliseo conferma che oggi, in serata, ci sarà un nuovo colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo russo Vladimir Putin. La nuova telefonata era stata annunciata ieri dallo stesso Macron nella conferenza stampa per la presentazione del suo programma elettorale. L’ultimo contatto fra i due presidenti risale a sabato scorso.

In cantiere nuova proposta di pace della Polonia. Il governo polacco si prepara a presentare l’idea di una missione di mantenimento della pace in Ucraina al vertice della Nato e al Consiglio europeo. Lo ha affermato il portavoce del governo polacco Piotr Mueller, citato dall’agenzia Pap e ripreso da Unian. Mueller ha osservato che questa non è una missione che dovrebbe entrare in conflitto diretto con Mosca. “Deve essere installato in luoghi che non sono attualmente occupati dalla Russia per inviare un chiaro segnale che non siamo d’accordo con i crimini di guerra”, ha detto Mueller.