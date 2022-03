Ucraina, Zelensky al Parlamento tedesco: "I russi hanno ucciso 108 bambini"

globalist

17 Marzo 2022 - 14.56

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato al Bundestag, in collegamento video, evidenziando i danni e le morti che sta portando l’invasione russa, che non si ferma nemmeno a fronte delle sanzioni inflitte a Mosca: “Gli occupanti hanno ucciso 108 bambini. Al centro dell’Europa, nel nostro Paese, nel 2022.

L’appello è rivolto al parlamento tedesco: “Mi rivolgo al Bundestag tedesco dopo numerosi incontri, negoziati, dichiarazioni e richieste. Dopo passi di sostegno, alcuni dei quali in ritardo. Dopo le sanzioni, che ovviamente non bastano a fermare questa guerra. Dopo aver visto quanti legami hanno ancora le aziende del Paese con la Russia. Con uno Stato che usa te e alcuni altri Paesi per finanziare la guerra”.