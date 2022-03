Guerra in Ucraina, l'Onu: "In tre milioni sono fuggiti dopo l'invasione della Russia"

globalist

17 Marzo 2022 - 09.46

Guerra in Ucraina, decine di morti tra i civili e nello stesso tempo disastro umanitario come purtroppo capita in tutte le guerre.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, più di tre milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina da quando la Russia ha invaso il Paese il 24 febbraio scorso. La maggior parte ha cercato rifugio nella vicina Polonia, arrivando al confine in treno o in autobus.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha fornito un aggiornamento sul numero di rifugiati ieri, affermando: “Il popolo ucraino ha un disperato bisogno di pace. E le persone in tutto il mondo lo richiedono. La Russia deve fermare questa guerra ora”.