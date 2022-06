Ucraina, i numeri della migrazione: secondo la Ue, in Europa già 6,5 milioni di persone

globalist

10 Giugno 2022 - 19.32

“Ci sono 6,5 milioni di rifugiati arrivati in Ue dall’Ucraina di cui 2,5 milioni hanno fatto ritorno. Ci sono circa 4 milioni di rifugiati ucraini, non abbiamo visto mai così tanti rifugiati dalla seconda guerra mondiale”.

Lo ha detto la commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson, specificando che “3,2 milioni di profughi hanno chiesto protezione temporanea. In meno di due mesi – ha spiegato – abbiamo creato una piattaforma di registrazione e stiamo attuando il piano in dieci punti” per accogliere i profughi in fuga dalla guerra.