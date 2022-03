Usa, chi è Jack Sullivan, l'uomo di Biden che oggi incontra la Cina a Roma

globalist

14 Marzo 2022 - 11.46

Preroll

Jake Sullivan, è considerato una stella nascente del panorama politico democratico, una mente di raro livello. Sullivan è il consigliere per la sicurezza statunitense, ed oggi è a Roma per incontrare il più alto diplomatico cinese, Yang Jiechi, e parlare della crisi russo-ucraina – . Joe Biden l’ha definito “una mente più unica che rara“. Hillary Clinton, “un potenziale futuro presidente degli Stati Uniti“.

OutStream Desktop

Top right Mobile

J Ad appena 45 anni, ha un curriculum folgorante: è stato consigliere presidenziale di Biden, Clinton e Obama, ed è diventato il ‘braccio destro’ dell’ex senatrice quando lei divenne segretario di Stato nel 2009 dopo aver perso la sua battaglia interna contro Obama; nel 2013, è salito ancora di più nei vertici dell’establishment democratico divenendo consigliere per la sicurezza nazionale dell’allora vicepresidente Joe Biden e uno degli uomini di maggiore fiducia nel suo entourage. Oggi è il suo ‘alter ego’, con la missione quotidiana di gestire un tentacolare apparato di sicurezza. Una figura che è stata appena un pò offuscata dalla caotica uscita dall’Afghanistan, quella che il senatore Mitt Romney, “un disastro straordinario dall’inizio alla fine”; tanto che il repubblicano dell’Utah all’epoca disse che se fosse stato il presidente avrebbe pensato a “cambiare un pò di persone attorno a sè”.

Middle placement Mobile

Giovane funzionario, Sullivan è stato uno dei capisaldi nei negoziati che portarono, nel 2015, all’accordo che gli Stati Uniti e le altre cinque potenze mondiali firmarono con l’Iran nel 2015, quando al regime degli ayatollah venne offerta la revoca delle sanzioni economiche in cambio dello stop alle sue attività nucleari, per allentare le minacce alla pace mondiale.

Dynamic 1

Con la Cina sembra avere una posizione più intransigente e ha già incontrato Yang: l’ultima volta faccia a faccia, a ottobre, in un incontro di sei ore in Svizzera che ha aperto la strada all’incontro virtuale Biden-Xi a novembre. Quell’incontro fu importante per ripristinare la relazione e migliorare la comunicazione tra le due superpotenze, dopo il teso vertice in Alaska del marzo 2021.

Adesso c’è una nuova crisi pesantissima e le due potenze devono farci i conti nonostante la crescente rivalità strategica e l’aumento delle tensioni in alcuni scenari critici, a partire da Taiwan L’amministrazione Biden vuole scongiurare che Pechino si schieri dalla parte di Mosca dopo l’attacco “non provocato” all’Ucraina e Sullivan sembra l’uomo giusto per dirlo, faccia a faccia, all’alto diplomatico cinese.