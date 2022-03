Ucraina, Malliani: "Stiamo evacuando gli italiani da Odessa"

globalist

9 Marzo 2022 - 15.21

Attilio Malliani, ambasciatore di Odessa in Italia e consulente del sindaco della città, ha dipinto come preoccupante la situazione nella città dell’Ucraina meridionale: “In questo momento la situazione ad Odessa è molto particolare e sensibile: ogni notte, purtroppo, viene attaccata sia dal mare che da terra. Ma le forze ucraine resistono agli attacchi”, ha dichiarato Malliani.

“Per ora la situazione è ancora sotto controllo”, assicura. “Stiamo evacuando gli italiani, quindi la cosa importante è far lasciare ai nostri connazionali questo quadro di crisi”, spiega l’ambasciatore. “Evacuare via mare per noi è impossibile, perché abbiamo le navi da guerra davanti al nostro porto”.