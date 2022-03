Ucraina, Anonymous afferma di aver colpito le tv di stato russe: "Un'operazione mai vista"

globalist

7 Marzo 2022 - 10.30

Anonymous colpisce ancora. Il collettivo di harcker si è schierato con l’Ucraina ed afferma di aver ‘colpito’ le trasmissioni della tv di stato russa per far passare filmati della guerra in Ucraina. In un post su Twitter, Anonymous afferma di aver violato canali tra cui Rossiya 24, Channel One e Moscow 24, oltre ai servizi streaming Wink e Ivi.

La Bbc precisa di non essere stata in grado di verificare in modo indipendente, mentre il gruppo parla della “più grande operazione Anonymous mai vista”, aggiungendo la preoccupazione che alcuni governi possano considerarlo una minaccia e condurre operazioni per screditarlo. “Ricordatevi di noi quando vari poteri rivolgeranno verso di noi la loro attenzione, perché accadrà – si legge – Possiamo cambiare il mondo in meglio. L’idea è sempre stata questa”.