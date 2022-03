Cyber attacco russo in risposta ad Anonymous? Il rischio c'è

globalist

23 Marzo 2022 - 15.08

C’è il rischio di un cyber attacco russo su scala mondiale? Da quando è entrato in scena Anonymous con la sua “operazione contro Putin e il suo apparato statale” per sostenere l’Ucraina in questa guerra, accanto all’escalation militare se ne teme un’altra, quella informatica, data anche la dimestichezza della Russia con l’uso di hacker.

Il cyber attacco russo è una possibilità concreta, che potrebbe avvenire in risposta ai vari attacchi che vengono da Anonymous e non solo. A Putin vengono fornite sempre più ragioni per agire, e non solo perché lo stesso Putin potrebbe vedere legittimità nell’essere autorizzato ad attaccare l’Occidente, ma anche perché gli hacker russi stanno reagendo – e non solo in Ucraina.

Esiste il rischio concreto di un’escalation e si teme che il “vaso di Pandora” sia già stato aperto nei giorni scorsi e che le cose sfuggano di mano perché le attività informatiche “offensive” stanno contribuendo a destabilizzare la situazione mondiale.

Nelle settimane passate, Anonymous ha attaccato Gazprom, Sberbank e vari siti web del governo, ha paralizzato i sistemi di sicurezza delle banche russe e violato i canali TV in diretta di Russia 24, Channel One e Mosca 24. Inoltre Anonymous ha recentemente dichiarato di aver arrecato gravi danni alla filiale tedesca della russa Rosneft, trafugando diversi terabyte di dati, inclusi i backup di alcuni laptop dei dirigenti dell’azienda ed cancellando da remoto diversi iPhone e altri dispositivi. La BSI tedesca lo ha confermato con un comunicato allo “Spiegel” secondo la quale la Rosneft Deutschland Gmbh avrebbe denunciato un incidente informatico.

Queste azioni potrebbero essere lette dalla Russia come un diretto coinvolgimento della Germania nel conflitto? Al momento è troppo presto e non siamo ancora alla ‘cyberwar’, ma il pericolo esiste e gli analisti ne sono consapevoli.