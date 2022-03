Ucraina, Calenda: "L'invio di Mig-29 tramite la Polonia è un errore che rischia di innescare la reazione russa"

globalist

6 Marzo 2022 - 15.58

Crisi in Ucraina, Calenda tuona contro i rischi di allargamento del conflitto: “L’invio di caccia tramite la Polonia è un gravissimo errore che rischia di innescare una reazione russa verso la Polonia. L’inimicizia storica è talmente forte che si rischia una rapida escalation del conflitto verso un singolo paese europeo che ci trascinerebbe tutti i guerra”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Sostenerli con invio Ue di armi portatili anticarro-antiaereo e intelligence. Come in Afghanistan. Ma mai coinvolgere la Polonia singolarmente. Il primo aereo russo abbattuto da un caccia inviato dalla Polonia – conclude Calenda in un altro tweet – determinerà un alto rischio di ritorsioni militari dirette contro la Polonia”.