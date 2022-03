Scholz parla ai tedeschi: "Zaporizhzhia dimostra quanto sia pericolosa la situazione"

globalist

4 Marzo 2022 - 14.32

Proprio in questi minuti Olaf Scholz è a colloquio con Vladimir Putin per concordare un corridoio umanitario tramite il quale evacuare più civili possibili dalle zone di guerra. Intanto, il cancelliere tedesco ha commentato i fatti di questa notte, nella regione di Zaporizhzhia

“Quanto accaduto nei pressi della centrale nucleare dimostra quanto pericolosa sia la situazione. Le guerre portano sempre distruzione anche dove forse nessuna delle parti in guerra intende davvero ma ciò può comunque avere effetti terribili. Per questo è importante evitare escalation”.

“Non siamo parte del conflitto militare in corso e non lo saremo – ha poi aggiunto Scholz – E’ assolutamente chiaro il fatto che la Nato e i suoi stati membri non parteciperanno alla guerra”