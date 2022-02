Incontro Russia-Ucraina: il negoziato sulla riva del fiume Pripyat

globalist

28 Febbraio 2022

Al via l’incontro negoziale tre Russia e Ucraina da quando, lo scorso giovedì, Mosca ha lanciato un’operazione militare su larga scala nel Paese vicino. A renderlo noto sono più fonti citate dai media russi e internazionali, che riferiscono dell’arrivo dei delegati sul luogo del colloquio.

Stando a quanto riportano media di Mosca, come l’agenzia Tass, il luogo esatto della riunione potrebbe non essere svelato.

Secondo il capo delegazione russo Vladimir Medinsky comunque l’incontro dovrebbe svolgersi nella regione bielorussa di confine di Gomel. Per il corrispondente in Ucraina dell’emittente panaraba Al Jazeera invece, l’incontro potrebbe svolgersi nei pressi di Pripyat, città ucraina rimasta disabitata dopo l’incidente avvenuto nella vicina centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, distante poco più di dieci chilometri dal confine bielorusso.

Nel frattempo Kiev è circondata dalle truppe russe, anche se per l’Ucraina “Mosca sta rallentando l’offensiva”. I russi accusano: “Kiev usa civili come scudi umani”. Occhi puntati anche ai mercati finanziari dopo le pesanti sanzioni economiche varate da Ue e Usa. L’Onu intanto convoca una assemblea d’emergenza (solo Russia vota no), non accadeva dal 1982. L’Ucraina aggiorna il bilancio delle vittime civili: 352 morti, 14 sono bambini.

E l’Onu torna a riunire il Consiglio di Sicurezza per proporre – annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – una tregua per evacuare donne e bambini. A tremare, dopo le nuove sanzioni alla Russia e la minaccia nucleare evocata da Vladimir Putin sono stati soprattutto i mercati: il rublo ha ceduto quasi il 30% sul dollaro sulle piazze asiatiche, i future a Wall Street hanno perso fino al 3%, il petrolio è schizzato al Wti fino a un +7,5% a 98,46 dollari al barile. Strangolate dalle sanzioni molte banche russe, con il 50% delle riserve della banca centrale di Mosca congelate nelle casseforti dei Paesi del G7. L’Ue chiude alla Russia anche i cieli, blindando gli spazi aerei dei Paesi membri e presto potrebbe farlo anche per i porti.

Attacchi sono stati segnalati nella notte su Kiev e Kharkiv, tutti respinti secondo le fonti ucraine. Un missile russo – riferiscono i media ucraini – ha colpito un condominio, un asilo e un negozio nel centro di Chernihiv provocando un incendio. Una donna è rimasta ferita. Bombardamenti ha denunciato intanto la Russia ne Donbass, “i peggiori degli ultimi mesi”, “con vittime civili e infrastrutture danneggiate”. La cronaca registra anche la fuga dagli arresti domiciliari, dove si trovava con l’accusa di alto tradimento per aver sostenuto i separatisti del Donbass, l’oligarca amico di Putin Viktor Medvedchuk, considerato il suo uomo a Kiev. Il suo legale ha fatto sapere che “si trova in un posto sicuro a Kiev”. I russi avrebbero intanto dato alle fiamme un museo di storia a Ivankiv, a nord di Kiev, in cui si celebravano gli eroi ucraini