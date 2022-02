Mosca minaccia Svezia e Finlandia: “Se entrano nella Nato gravi conseguenze”

globalist

25 Febbraio 2022 - 18.07

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, ha minacciato la Svezia e la Finlandia, dichiarando che “L’ingresso della Svezia o della Finlandia nella Nato causerebbe un dura reazione da parte della Russia”.

Proprio ieri la Prima Ministra finlandese Sanna Marin ha dichiarato di essere disposta a rinunciare alla neutralità della Finlandia, sancita dopo la seconda guerra mondiale, per entrare nella Nato e sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Per secoli, la Finlandia è stata una terra contesa dalla Russia: nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, la Finlandia rinunciò volontariamente a parte dei suoi territori pur di staccarsi dal controllo diretto di Mosca. La Finlandia ottenne l’indipendenza dalla Russia solo nel 1917.

Per quanto riguarda la Svezia, lo scorso 16 febbraio Stoccolma ha pubblicato un documento di sintesi degli indirizzi di politica estera in cui, tra i vari argomenti toccati, viene esplicitamente affermato che Stoccolma non intende fare domanda di adesione alla Nato.

Nello stesso documento però, appena prima di questa dichiarazione, si legge che Stoccolma giudica di trovarsi “in una grave situazione di sicurezza” per via della “crescente retorica conflittuale della Russia e delle sue attività militari, sia visibili che nascoste” giudicate come “inaccettabili”.

Si prosegue affermando che “l’escalation della presenza militare russa al confine ucraino e le richieste russe di garanzie di sicurezza minacciano il fulcro della sicurezza europea”. La Svezia considera l’attuale regime di sicurezza europeo “non negoziabile”, ma soprattutto afferma che “difendere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina è essenziale per la sicurezza dell’Europa nel suo insieme”.

“Ogni Paese è libero di scegliere se entrare o meno nell’Alleanza Atlantica. Non è il caso solo dell’Ucraina e della Georgia, ma anche di Finlandia e Svezia” ha sottolineato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg partecipando ad un seminario sul futuro della sicurezza dell’Alleanza con il premier olandese Mark Rutte. “La Nato è pronta a qualsiasi azione da mettere in campo” nei confronti della crisi ucraina, ha spiegato Stoltenberg.