Cittadini in fuga da Kiev: code di auto ai distributori e sulle autostrade (foto)

24 Febbraio 2022 - 09.24

Il panico a Kiev fa da padrone nelle ultime ore: da quando l’ucraina è sotto attacco la popolazione si è messa in fuga.

Enormi code a Kiev. Le persone fanno la fila vicino a bancomat, farmacie, negozi. Gruppi di automobili si osservano alle stazioni di servizio. I residenti stanno cercando di ritirare denaro e fare scorta di tutto il necessario anche dal momento che la Banca nazionale ha limitato i prelievi di contanti sullo sfondo dell’invasione russa delle città ucraine. Il panico si sta diffondendo. Nella metropolitana questa mattina decine di residenti hanno cercato rifugio. Altri volendo lasciare la città si sono messi in auto con tutta la famiglia, per precipitarsi fuori dalla capitale, a ovest o in campagna, la più lontana dal confine russo, a 400 km di distanza.

People walk past the body of a relative outside a destroyed building after bombings on the eastern Ukraine town of Chuguiv on February 24, 2022, as Russian armed forces are trying to invade Ukraine from several directions, using rocket systems and helicopters to attack Ukrainian position in the south, the border guard service said. – Russia’s ground forces on Thursday crossed into Ukraine from several directions, Ukraine’s border guard service said, hours after President Vladimir Putin announced the launch of a major offensive. Russian tanks and other heavy equipment crossed the frontier in several northern regions, as well as from the Kremlin-annexed peninsula of Crimea in the south, the agency said. (Photo by Aris Messinis / AFP)