Ucraina, Putin rassicura sulle forniture di gas: "Continueranno ininterrotte"

globalist

22 Febbraio 2022 - 14.09

Preroll

La linea politica del presidente Vladimir Putin sulla crisi Ucraina è quella semplice del bastone e della carota. Infatti se ieri ha annunciato l’annessione dei territori del Donbass, oggi ha detto che è disposto al dialogo e che le regolari forniture di gas non sono in discussione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Russia proseguirà le forniture ininterrotte di gas ai mercati globali: lo ha detto Vladimir Putin accogliendo gli ospiti del Sesto Summit sul Gas del Forum dei Paesi Esportatori di Gas.

Middle placement Mobile

“Un uso più ampio del gas naturale, uno dei tipi di carburante più rispettosi dell’ambiente, è abbastanza rilevante in questa fase.

La Russia è destinata a continuare la fornitura ininterrotta di questa risorsa energetica, compreso il gas naturale liquefatto, ai mercati globali, per migliorare l’infrastruttura esistente e aumentare gli investimenti nel settore del gas”, ha detto il presidente russo.

Dynamic 1

Mosca: “Non abbiamo paura delle sanzioni”

Mosca non è spaventata da nessuna sanzione: lo annuncia il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferisce la Tass. Intanto, la Gran Bretagna ha convocato l’ambasciatore russo a Londra per discutere della crisi in Ucraina. Ne dà notizia Downing Street.