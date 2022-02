Donbass, cosa sono le 'repubbliche' filorusse di Donetsk e Lugansk

globalist

21 Febbraio 2022 - 19.35

Il Donbass e le sue due ‘repubbliche’ filtrasse, il Donetsk e il Lugansk, è il territorio filorusso sul territorio ucraino, dove è presente gran parte della minoranza russa in Ucraina e che è un’area contesa fin dagli accordi di Minsk del 2014, anno in cui le due repubbliche si sono autoproclamate.

Il conflitto nel Donbass, nonostante gli accordi di Minsk, non è mai veramente cessato e ad oggi ha causato almeno 14mila morti. Donetsk e Lugansk sono territori contigui e si trovano esattamente a ridosso del confine con la Russia. La Repubblica di Donetsk ha anche uno sbocco sul mare di Azov. Insieme coprono un’area di quasi 17mila chilometri quadrati, dove vivono circa 3,7 milioni di persone.

Le due repubbliche sono nate in seguito alle manifestazioni di militanti filorussi contro il nuovo governo filo occidentale, insediatosi all’inizio del 2014 in Ucraina dopo le proteste popolari del’Euromaidan a Kiev. In aprile miliziani armati si sono impadroniti dei palazzi governativi.

La repubblica di Donetsk è stata proclamata il 7 aprilem 2014 e quella di Lugansk il 28. L’11 maggio le due repubbliche sono state confermate da referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale e il governo ucraino. La rivolta separatista ha innescato una guerra sanguinosa con le truppe ucraine. Il protocollo di Minsk del 5 settembre 2014 e il successivo Minsk II del 12 febbraio 2015 hanno instaurato un cessate il fuoco, frequentemente violato, che tuttavia aveva ridotto l’intensità del conflitto fino alla crisi in corso.

L’Ucraina accusa Mosca di aver alimentato la rivolta e di armare i ribelli, nonché di aver dispiegato militari russi nelle due repubbliche. Dal 2019 agli abitanti di questi due territori è stato concesso una via rapida per ottenere il passaporto russo, finora rilasciato a circa 720mila persone.