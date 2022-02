Ucraina, il Regno Unito avverte: "In caso di invasione russa sanzioni contro gli oligarchi"

globalist

19 Febbraio 2022 - 18.38

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha dichiarato che ci saranno nuove sanzioni prenderanno per gli “oligarchi” russi in caso di “invasione” dell’Ucraina. “Impediremo agli oligarchi di spostare i loro soldi a livello internazionale. Impediremo loro di viaggiare, renderemo più difficile per le aziende russe attingere ai nostri mercati dei capitali. Inoltre, renderemo più difficile per la Russia l’accesso ai mercati dei debiti sovrani”, ha detto Truss alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

La ministra britannica ha evidenziato come gli eventi odierni siano tra i “momenti più pericolosi” per la sicurezza europea dal secolo scorso. “Dobbiamo mostrare un’unità senza precedenti. Ci sono molte persone che vogliono pensare con speranza alla situazione – ha detto Truss – ma penso che dobbiamo prepararci allo scenario peggiore e quello scenario peggiore potrebbe verificarsi già la prossima settimana”.