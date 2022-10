L'Economist fa una caricatura antipatica di Liz Truss che tiene in mano una forchetta con spaghetti: Welcome to Britaly

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 11.32

La nuova copertina dell’Economist è una caricatura di Liz Truss che tiene in mano una forchetta con spaghetti e una pizza. Si prende in giro il nuovo governo conservatore nato dopo l’addio di Boris Johnson.

Il motivo dell’ilarità. La nuova premier ha annunciato un taglio delle tasse che ha messo a rischio i conti del paese. E poi se l’è dovuta rimangiare. Insieme a gran parte del pacchetto fiscale che doveva costituire il cuore della sua politica economica.

L’Economist ricorda che proprio Truss, insieme a Kwasi Warteng, era stata l’autrice di un opuscolo chiamato “Britannia Unchained“, nel quale metteva in guardia dal rischio di diventare un paese come l’Italia. Ovvero con crescita bassa, scarsa produttività e conti in disordine.