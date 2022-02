Onu, Guterres è preoccupato: un conflitto in Europa sarebbe catastrofico

globalist

18 Febbraio 2022 - 14.43

“Stiamo assistendo ad una concentrazione delle forze russe intorno all’Ucraina, sono molto preoccupato che possa svilupparsi un nuovo confitto in Europa. Non credo che succederà, ma se invece così dovesse essere sarebbe catastrofico”. Lo ha detto a Monaco Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, nel suo discorso di apertura alla Conferenza internazionale sulla sicurezza. “Adesso è giunto il tempo di una seria de-escalation”, ha aggiunto il numero uno dell’Onu, secondo il quale la situazione è talmente difficile che in questi giorni “bisogna anche fare estrema attenzione su come usare le parole”.

A detta di Guterres, “gli abissi geopolitici negli ultimi anni si sono approfonditi e hanno aumentato gli spazi dell’impunita’”. Così, secondo il segretario generale, “qualcuno ora parla di una nuova Guerra fredda: ma in effetti oggi le minacce sono più complesse, forse più pericolose di allora”. Allora, ha affermato ancora Guterres, vi era un gran numero di meccanismi per disinnescare per esempio eventuali “errori di comunicazioni che possono portare a danni incalcolabile”.