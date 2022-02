Wallace dice una cosa sensata: "Non serve a nulla 'dare i numeri' sulla data di una possibile invasione"

globalist

16 Febbraio 2022 - 09.53

Preroll

Finalmente un britannico che dice una cosa sensata in questa crisi diplomatica. “Prendiamo la Russia in parola, ma giudicheremo Mosca per le sue azioni”: lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, in una intervista a Sky News. Al momento, ha aggiunto il ministro, “non abbiamo alcuna prova del ritiro delle truppe russe” dal confine con l’Ucraina. Per Wallace, inoltre, “non serve a nulla fare speculazioni sulla data di una possibile invasione” dell’Ucraina da parte dei russi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video spiegando che mostra carri armati e veicoli militari russi che lasciano la Crimea, annessa da Mosca nel 2014. Il dicastero precisa che alcune truppe torneranno alle loro basi. Lo riferisce l’agenzia Reuters.