Ucraina: il Pd aderisce alla manifestazione per la pace di Sant'Egidio

16 Febbraio 2022 - 11.11

Ucraina ad un passo dalla guerra, ma la mobilitazione sulla pace è forte, ed anche il PD ha deciso di appoggiare l’iniziativa di Sant’Egidio: “I venti di guerra che dalla Russia spirano verso l’Ucraina rischiano di rinfocolare il conflitto in Europa. Il Pd vuole raccogliere l’appello di tante e tanti che in queste ore chiedono che l’Italia e l’Europa si impegnino per scongiurare il conflitto attraverso un negoziato – ha precisato Lia Quartapelle, responsabile Esteri nella segreteria nazionale Pd – attraverso la diplomazia”.

Il PD invoca il dialogo e la pace: “Giovedì 17 febbraio saremo per questo in piazza con Sant’Egidio contro le minacce di aggressione armata, perché si scelga la via del dialogo e della pace”. La manifestazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio si svolgerà domani, giovedì 17 febbraio, a Roma in piazza Santi Apostoli. alle 17,30