Andrea Riccardi: "Sciocco dare del filo-putiniano a chi dice la parola pace"

23 Ottobre 2022 - 22.01

Guerra in Ucraina: è vero che in giro ci sono tanti ‘pupazzi prezzolati’ che cantano le lodi di Puitin e non pochi finti pacifisti che si nascondono dietro il Papa e altri per fare gli interessi di Putin.

Ma è altrettanto vero che in Italia c’è sempre stato un movimento pacifista molto forte e articolato e assolutamente indipendente da richiami esterni.

«Una delle cose più sciocche del nostro tempo è che dire `pace´ voglia dire essere filo-putiniani. Questo assolutamente non è vero. Perché pace prima di tutto è una parola per gli ucraini, questo martoriato Paese che ha subito l’aggressione russa che ha 8 mln persone fuori dei suoi confini».

Lo ha detto Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio, a margine dell’evento «Il grido della pace» in corso a Roma. «Noi rischiamo di rinunciare a questa grande parola, che è nostra, che è cristiana, che è delle religioni, che è europea», ha aggiunto Riccardi