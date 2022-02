Putin riceve Bolsonaro al Cremlino: per il presidente brasiliano il piccolo tavolo

globalist

16 Febbraio 2022 - 16.42

Preroll

Bolsonaro e Putin: il fascista e sessista brasiliano da una parte e il liberticida russo dall’altra.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino Jair Bolsonaro. Il Presidente russo ha accolto il Presidente del Brasile con una stretta di mano e lo ha subito fatto accomodare al piccolo tavolo da caffè intorno a cui si era già riunito la scorsa settimana con il Presidente del Kazakistan.

Middle placement Mobile

Ai leader europei, dal sovranista Viktor Orban, a Emmanuel Macron a, ieri, Olaf Sholz, era stato riservato il tavolo bianco lungo sei metri. Ai ministri degli Esteri, Sergei Lavrov, e della Difesa, Sergei Shoigu, che lunedì hanno visto Putin, un tavolo ancora più lungo, in noce.

Dynamic 1

Le dichiarazioni del presidente brasiliano

“Abbiamo buone prospettive per la cooperazione in vari settori, in particolare in quelli della difesa, del petrolio, del gas e dell’agricoltura”: lo ha detto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

Dynamic 2

“Sono fiducioso – ha detto Bolsonaro – che questa visita a Mosca mandi un segnale a tutto il mondo che le nostre relazioni bilaterali hanno buone prospettive”