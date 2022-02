Ucraina, molti 'battaglioni anti-Russia' sono creati dal movimento neonazista Azov

globalist

15 Febbraio 2022 - 17.14

Preroll

Mentre si cerca di trovare una soluzione diplomatica che scongiuri il pericolo di un conflitto armato in Europa, in Ucraina stanno fiorendo dei ‘battaglioni’ che si dicono pronti a proteggere il paese dall’invasione russa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Uno di questi è il ‘battaglione delle nonne’, composto da donne di età avanzata. Al Jazeera racconta la storia di Valentyna Konstantinovska, 79 anni, che si è unita al battaglione già dal 2014. La donna ha dichiarato: “Amo la mia città, non me ne andrò. Putin non ci spaventa. Certo, la situazione è terribile, ma difenderemo la nostra Ucraina fino alla fine”.

Middle placement Mobile

Può sembrare pittoresco, ma questo e altri battaglioni sono stati creati da Azov, un pericoloso movimento ucraino di estrema destra, composto da fanatici nazisti e fascisti (in Italia sono stati numerosi i contatti con Casapound) che sono stati responsabili di azioni atroci nel Donbass.

Dynamic 1

La preoccupazione è che il battaglione Azov stia facendo proseliti in questi battaglioni e sia pronto ad azioni di guerriglia anche contro i civili abitanti del Donbass.