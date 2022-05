Mariupol, le famiglie del battaglione Azov invocano Erdogan a salvarle: "Sia un eroe e ci aiuti a evacuare"

globalist

12 Maggio 2022 - 17.08

I parenti dei militari ucraini bloccati nell’acciaieria Azovstal hanno mandato un appello al presidente turco Erdogan invitandolo a cogliere “un’opportunità storica per passare alla storia come pacificatore, come eroe”, consentendo l’avvio di una procedura che porti all’evacuazione dei militari del reggimento Azov asserragliati nelle acciaierie Azovstal a Mariupol.

“Da uomo a uomo, da padre a padre, ti imploro di salvare mio figlio e i suoi compagni”, ha detto Evheniy Suharnikov riferendosi all’esperienza della Turchia con le operazioni di evacuazione dei militari in Medio Oriente. “Abbiamo bisogno di un eroe, di una persona con sufficiente autorità politica per portare a termine questa procedura. Da una prospettiva politica e geografica, pensiamo che la Turchia possa essere quel Paese e Erdogan possa essere quella persona”, ha aggiunto.

Le famiglie dei combattenti hanno raccolto 1,5 milioni di firme con una petizione che chiede di garantire un passaggio sicuro fuori dall’impianto per i combattenti Azov. “Le Nazioni Unite e la Croce Rossa sono interessate solo ai civili”, ha detto la moglie di un combattente.