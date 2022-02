Biden minaccia: "Se la Russia colpisce gli Usa anche con attacchi informatici reagiremo con forza"

globalist

15 Febbraio 2022 - 23.24

“Non cerchiamo uno scontro diretto con la Russia, anche se sono stato chiaro nel dire che se la Russia prenderà di mira americani in Ucraina, risponderemo con forza”. Lo ha detto Joe Biden nel suo discorso alla Casa Bianca ribadendo la richiesta agli americani a lasciare il Paese “prima che sia troppo tardi per partire in modo sicuro”.

Il presidente americano si è detto pronto anche a rispondere ad eventuali attacchi asimmetrici, come i cyber attacchi: “se la Russia attacca gli Stati Uniti o gli alleati con mezzi asimmetrici, come cyber attacchi contro le nostre compagnie o infrastrutture, siamo pronti a rispondere”.

Infine, Biden ha affermato che gli Stati Uniti “difenderanno ogni centimetro di territorio di Paesi della Nato”. “Ogni attacco ad un Paese Nato, è un attacco a noi”, ha detto citando l’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica che vincola alla difesa collettiva

Dubbi sul ritiro delle truppe russe

Gli Stati Uniti non “hanno ancora verificato” se la Russia abbia avviato il ritiro delle truppe dal confine. Lo ha detto Joe Biden, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca, avvisando quindi che “l’invasione dell’Ucraina rimane una possibilità distinta”.

“Il ministro della Difesa russo oggi ha riportato che alcune unità militari hanno lasciato le loro posizioni nei pressi dell’Ucraina, questo sarebbe una cosa buona ma non l’abbiamo ancora verificata – ha detto Biden – non abbiamo ancora verificato che le unità russe stanno tornando nelle loro basi, invece i nostri analisti indicano che rimangono ancora in una posizione di minaccia. E il fatto che rimane in questo momento è che la Russia abbia oltre 150mila truppe intorno all’Ucraina – ha concluso – e l’invasione rimane una distinta possibilità”.