Putin pone le condizioni per la pace: stop all’allargamento della Nato e revoca delle sanzioni alla Russia

28 Maggio 2025 - 15.03

Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra in Ucraina, ma a precise condizioni: tra queste, una richiesta formale e scritta ai leader occidentali di fermare l’allargamento della Nato verso est e la revoca di una parte delle sanzioni imposte alla Russia. Lo riferiscono tre fonti russe a conoscenza dei negoziati.

L’ex presidente statunitense Donald Trump, che ha più volte dichiarato di voler porre fine al più sanguinoso conflitto europeo dalla Seconda guerra mondiale, avrebbe mostrato crescente frustrazione nei confronti di Putin negli ultimi giorni. Martedì ha avvertito che il leader del Cremlino “sta giocando col fuoco” rifiutandosi di partecipare ai colloqui per un cessate il fuoco con Kyiv, mentre le truppe russe continuano ad avanzare sul campo.

Dopo una telefonata durata oltre due ore tra Trump e Putin la settimana scorsa, il presidente russo ha dichiarato di aver accettato di lavorare con l’Ucraina a un memorandum che delinei i contorni di un possibile accordo di pace, compresa la tempistica di un cessate il fuoco. Mosca afferma di essere attualmente impegnata nella stesura della propria versione del documento, ma non è in grado di stimare quanto tempo ci vorrà.

Kyiv e vari governi europei accusano il Cremlino di prendere tempo per guadagnare terreno militarmente. “Putin è pronto alla pace, ma non a qualsiasi prezzo”, ha dichiarato una fonte russa vicina ai vertici del potere, che ha parlato in anonimato.

Secondo le tre fonti russe, Putin pretende un impegno scritto da parte delle principali potenze occidentali a non espandere ulteriormente l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti: una formula che implica l’esclusione dall’ingresso nella Nato per Ucraina, Georgia, Moldavia e altri Paesi dell’ex Unione Sovietica.

La Russia chiede anche che l’Ucraina mantenga uno status di neutralità, la revoca di alcune sanzioni occidentali, una soluzione per i beni sovrani russi congelati all’estero, e garanzie per i russofoni in Ucraina.

La prima fonte ha aggiunto che, se Putin dovesse rendersi conto di non poter ottenere la pace alle sue condizioni, cercherà di dimostrare agli ucraini e agli europei — con vittorie militari — che “la pace domani sarà ancora più dolorosa”.

Il Cremlino non ha risposto alle richieste di commento da parte di Reuters. Putin e altri funzionari russi hanno ribadito che qualsiasi accordo di pace dovrà affrontare le “cause profonde” del conflitto — un’espressione che a Mosca indica l’allargamento della Nato e il sostegno occidentale a Kyiv.

L’Ucraina ha più volte dichiarato che la Russia non può avere potere di veto sulle sue aspirazioni di adesione alla Nato. Kyiv chiede invece garanzie di sicurezza forti e vincolanti da parte dell’Occidente per prevenire futuri attacchi russi.

L’amministrazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha risposto alle richieste di commento. Anche un portavoce della Nato ha evitato di rispondere alle domande di Reuters, ribadendo in passato che l’alleanza non intende modificare la sua politica della “porta aperta” per compiacere Mosca.

Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, dopo otto anni di conflitto nell’est del Paese tra separatisti filorussi e forze ucraine. Attualmente la Russia controlla circa un quinto del territorio ucraino. Sebbene le avanzate russe siano accelerate nell’ultimo anno, il conflitto sta costando enormemente a entrambi i Paesi in termini di vittime e spese militari.

Reuters aveva riferito già a gennaio che Putin era preoccupato per le distorsioni economiche causate dalla guerra, tra carenza di manodopera e alti tassi d’interesse necessari a contenere l’inflazione. Il prezzo del petrolio, pilastro dell’economia russa, è in costante calo da inizio anno.

Trump, che si vanta dei suoi buoni rapporti con Putin e ha più volte affermato che il leader russo vuole la pace, ha tuttavia avvertito che gli Stati Uniti potrebbero imporre nuove sanzioni se Mosca dovesse rallentare gli sforzi per raggiungere un’intesa. Domenica scorsa ha scritto sui social che Putin è “impazzito del tutto”, riferendosi a un massiccio attacco aereo russo contro l’Ucraina.

La prima fonte ha affermato che, se Putin intravedesse un’opportunità tattica, potrebbe spingersi ancora più a fondo nel territorio ucraino, convinto che la Russia sia in grado di sostenere la guerra per anni, a prescindere dalle sanzioni occidentali e dalle difficoltà economiche.

Una seconda fonte ha spiegato che Putin è oggi meno disposto a compromessi sul controllo territoriale e mantiene ferma la sua posizione pubblica: vuole l’intera sovranità su quattro regioni dell’Ucraina orientale annesse dalla Russia.

“Putin ha irrigidito la sua posizione”, ha detto questa fonte a proposito della questione territoriale.

L’allargamento della Nato

Mentre Trump e Putin si confrontano pubblicamente sul possibile esito della guerra in Ucraina, non è chiaro se l’intensificarsi del conflitto e l’inasprimento delle posizioni siano segnali di una volontà di accordo o piuttosto il preludio al fallimento dei negoziati.

Già nel giugno dello scorso anno, Putin aveva presentato i suoi termini iniziali per una fine immediata del conflitto: l’Ucraina avrebbe dovuto rinunciare alla Nato e ritirare le proprie forze da tutte le aree delle quattro regioni annesse dalla Russia e in gran parte sotto il suo controllo.

Oltre alla Crimea, annessa nel 2014, la Russia controlla oggi quasi tutta la regione di Luhansk, più del 70% delle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, e parte delle regioni di Kharkiv e Sumy. Le truppe russe minacciano anche l’area di Dnipropetrovsk.

L’ex presidente Joe Biden, i leader dell’Europa occidentale e l’Ucraina hanno sempre descritto l’invasione russa come un’aggressione imperialista e promesso di respingere le forze di Mosca.

Putin, invece, presenta la guerra come un momento spartiacque nei rapporti con l’Occidente, che secondo lui avrebbe umiliato la Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 attraverso l’espansione della Nato in territori che Mosca considera parte della propria sfera d’influenza.

Al vertice di Bucarest del 2008, i leader della Nato dichiararono che Ucraina e Georgia sarebbero un giorno diventate membri dell’alleanza. Nel 2019, l’Ucraina ha modificato la propria costituzione per sancire la volontà di aderire pienamente sia alla Nato che all’Unione Europea.

Trump ha affermato che il sostegno statunitense all’adesione ucraina alla Nato è stato una delle cause del conflitto, e ha lasciato intendere che l’Ucraina non entrerà nell’alleanza.

Putin, in carica dal 1999, ha più volte ribadito la questione dell’allargamento della Nato, incluso in recenti dichiarazioni del 2024 in cui ha illustrato in dettaglio le sue condizioni per la pace.

Nel 2021, due mesi prima dell’invasione, Mosca aveva proposto un progetto di accordo ai membri della Nato, che includeva — all’articolo 6 — l’impegno a “non procedere con ulteriori allargamenti della Nato, compresa l’adesione dell’Ucraina e di altri Stati”. Stati Uniti e diplomatici della Nato rifiutarono, affermando che la Russia non poteva avere diritto di veto sull’espansione dell’alleanza.

Mosca pretende oggi una garanzia scritta, poiché Putin è convinto che gli Stati Uniti abbiano ingannato la Russia dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989, quando l’allora Segretario di Stato James Baker avrebbe promesso verbalmente a Mikhail Gorbaciov che la Nato non si sarebbe allargata verso est. Due fonti hanno confermato che tale promessa fu verbale e mai formalizzata, in un’epoca in cui l’Unione Sovietica non era ancora crollata.

La Nato, fondata nel 1949 per contrastare l’Unione Sovietica, sostiene di non rappresentare una minaccia per la Russia, anche se nella sua valutazione strategica del 2022 ha definito Mosca la “minaccia più significativa e diretta” per la sicurezza euro-atlantica.

L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto Finlandia e Svezia a unirsi alla Nato, rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

I leader europei hanno più volte dichiarato che, se la Russia dovesse vincere la guerra, un giorno potrebbe attaccare direttamente la Nato — un’eventualità che scatenerebbe un conflitto mondiale. Mosca bolla queste preoccupazioni come allarmismo infondato, ma ha anche avvertito che la guerra in Ucraina potrebbe allargarsi in un conflitto più vasto.