Ucraina, Morassut: "Il Pd lanci una grande manifestazione contro il rischio di guerra"

13 Febbraio 2022 - 17.21

Un segnale forte dal mondo pacifista mentre spirano venti di guerra

“No alla guerra! Il Pd lanci una grande manifestazione nazionale contro il rischio di guerra. Si apra una trattativa che deve vedere l’Europa protagonista, sostenuta da una mobilitazione di popolo e di giovani. Non lasciamo solo alla diplomozia il compito di scongiurare il rischio di una guerra ma diamo voce alle ansie e alla voglia di pace di milioni di europei. Ritroviamoci in piazza per dire no alla guerra”. Lo dichiara Roberto Morassut, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e membro della direzione nazionale dem.

L’appoggio di Laura Boldrini “Sostengo l’iniziativa di Morassut: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte le persone contrarie alla guerra tra Russia e Ucraina. Dobbiamo essere al fianco delle migliaia di cittadine e cittadini ucraini scesi oggi in piazza”.

Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, in merito alla proposta del collega di partito Roberto Morassut su una iniziativa del Pd per dire no alla guerra tra Russia e Ucraina.