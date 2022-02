Covid, in Francia stop ai test: per entrare basta essere vaccinati

globalist

12 Febbraio 2022

Dopo la fase acuta della quarta ondata di Covid in Europa, da qualche giorno molti Paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni imposte, anche molto di più di quanto raccomandato dalle autorità sanitarie.

Da oggi per i cittadini dell’Unione europea vaccinati contro il Covid per recarsi in Francia non è più necessario effettuare un test prima della partenza. Il governo francese ha annunciato ieri sera in una nota che per i viaggiatori provenienti dall’Ue vaccinati basterà la prova dell’iter vaccinale in corso di validità, come avveniva prima della diffusione della variante Omicron.

Per quanto riguarda i viaggiatori non vaccinati, invece, continua a essere richiesto un test negativo alla partenza. Tuttavia, per le persone provenienti dai paesi cosiddetti “verdi”, dove la circolazione del coronavirus è moderata, vengono revocate le misure all’arrivo (test e isolamento