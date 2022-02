I camionisti No Vax puntano a bloccare Los Angeles per il Super Bowl

globalist

10 Febbraio 2022 - 16.05

Il dipartimento di sicurezza interna Usa ha diramato un’allerta in cui avverte che i camionisti No Vax americani, sulla scia dei colleghi canadesi che stanno bloccando la città di Ottawa da giorni con danni gravissimi all’economia del Paese e non solo, potrebbero tentare di bloccare la città di Los Angeles in occasione di uno degli appuntamenti sportivi più importanti degli Stati Uniti, il Super Bowl.

Subito dopo il Super Bowl, potrebbero dirigersi a Washington dove, il 1 marzo, Joe Biden terrà l’importantissimo discorso sullo Stato dell’Unione, anch’esso uno dei momenti fondanti per la politica americana.