Ucraina, la ministra britannica Truss a Mosca per incontrare Lavrov

7 Febbraio 2022 - 11.03

Tra Russia e Ucraina le tensioni sono ancora in fase di crescendo: infatti la ministra degli Esteri britannica Liz Truss si recherà giovedì a Mosca con l’obiettivo di allentare le ostilità riguardo all’Ucraina. Lo riporta il Times, ricordando che si tratta della prima visita di un ministro degli Esteri britannico in Russia da quattro anni. Come anticipato dal giornale, il messaggio che Truss rivolgerà a Mosca è di “ridurre l’escalation e desistere dalla sua aggressione”.

Previsto un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, al quale Truss parlerà dei danni economici e non che deriverebbero da un’azione militare in Ucraina. Il rischio, dirà, è che il Cremlino finisca in un “pantano prolungato”.

Ieri sera su Twitter Truss ha scritto che ”sono chiari i tentativi russi di sovvertire e minacciare l’Ucraina. Le azioni della Russia mostrano che le affermazioni secondo le quali non hanno piani per invadere sono false”. Il capo della diplomazia britannica ha quindi aggiunto che “noi e i nostri alleati siamo uniti a sostegno dell’Ucraina”.