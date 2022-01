Appello in Israele: "Sinistra esci da questo governo di colonialisti"

globalist

29 Gennaio 2022

Israele, a sinistra si alza una voce critica. Critica verso la deriva “governista” dei due partiti – Meretz e Labor – che dovrebbero rappresentare ciò che resta di una storia gloriosa che si sta consumando in una subalternità imbarazzante al pensiero unico della destra ebraica.

Appello-j’accuse

A lanciarlo, su Haaretz, è Ilana Hammerman.

“Questo è un appello urgente ai membri del partito Meretz – scrive Hammerman -. Anche nella nostra realtà squilibrata, nessuna saggezza o moralità è stata concepita per giustificare la sottomissione dei vostri principi – come parte di un movimento fondato per combattere per i diritti umani e civili in Israele – ai principi dei vostri partner di coalizione, da Naftali Bennett e Ayelet Shaked a Gideon Sa’ar e Avigdor Lieberman, fino a Benny Gantz.

Posso solo immaginare la fondatrice del movimento, Shulamit Aloni, il suo volto colpito dallo stupore e dal dolore perché vi siete uniti a questo governo.

Negli otto mesi di esistenza di questa coalizione, il dominio delinquenziale israeliano-ebraico sulla Cisgiordania ha assunto dimensioni mai viste prima. Dalla Valle del Giordano e dalla Cisgiordania centrale alle colline di Hebron Sud, da Homesh nel nord a Susya nel sud, i coloni e i loro sostenitori di tutto il paese fanno quello che vogliono nei territori occupati. Si appropriano della terra e distruggono alberi, campi e cisterne mentre espellono le persone, le picchiano e le feriscono. Aprono il fuoco, lanciano pietre e fanno pogrom – senza che nessuno li fermi. Al contrario, lo stato fornisce apertamente il suo patrocinio a questa violenza, fornendo protezione e infrastrutture agli insediamenti e agli avamposti da cui provengono gli aggressori, con i soldati che rimuovono le vittime dalle loro terre e dalle aree di pascolo. Questa è la routine in questi luoghi.

Decine di nuovi avamposti sono spuntati negli ultimi mesi. Alcuni sono circondati da recinzioni e si estendono su aree enormi. Si chiamano “fattorie individuali” o “fattorie agricole”. Non sono altro che altra terra depredata, in gran parte sterile per ora, aree in cui ai palestinesi è vietato coltivare la terra o pascolare le greggi. Sono nelle mani di violenti fanatici ebrei che cercano di rimuovere i palestinesi dalla loro terra, dai loro mezzi di sussistenza e dalle loro case. Questo è ciò che vede chiunque voglia vedere la situazione così com’è, e tali persone sono scarse.

E Israele ha un nuovo governo, chiamato “governo del cambiamento”. I principi fondanti di questa squadra, esposti in cinque pagine che descrivono in dettaglio le meraviglie che intende concedere alla società israeliana, non fanno alcuna menzione dei territori occupati e dei loro residenti, né dei coloni ebrei né dei palestinesi. Un’eccezione è Gerusalemme, la maggior parte della quale è effettivamente territorio occupato. Per quanto riguarda Gerusalemme, i principi fondanti dicono che “il governo promuoverà la crescita e la prosperità di Gerusalemme, capitale di Israele, continuando a costruirci… trasformandola in una metropoli innovativa e dinamica”. Infatti, tutte le costruzioni a Gerusalemme sono per gli ebrei e in gran parte oltre la Linea Verde. Ci sono ancora piani per espandere il gigantesco quartiere di Ramat Shlomo, costruito su terra palestinese, così come la costruzione di nuovi quartieri ebraici ad Atarot e vicino a Beit Safafa.

I palestinesi di Gerusalemme, che costituiscono il 40% della popolazione della città, non hanno avuto un solo nuovo quartiere costruito per loro. Al contrario, le case di decine di famiglie nei quartieri più vecchi sono sotto minaccia di demolizione. Il nuovo governo ha inaugurato la sua politica appoggiando la violenta demolizione di una casa a Sheikh Jarrah, gettando i suoi residenti in strada.

Israele ha un nuovo governo, un governo di unità da destra a sinistra. Secondo i suoi principi fondanti, “le parti concordano che il governo lavorerà per rafforzare la sicurezza nazionale di Israele e la sicurezza di tutti i cittadini del paese, mentre si sforzano costantemente per la pace”. Nitzan Horowitz, Tamar Zandberg, Yair Golan, Ghaida Rinawie Zoabi, Esawi Freige – seguite il vostro collega di Meretz Mossi Raz e andate a vedere questa realtà. Andateci ancora e ancora, perché gli eventi in questi luoghi sono molto dinamici. E dite a voi stessi quello che già sapete: Non siete tra coloro che credono che calpestando i diritti umani di milioni di persone si possa rafforzare la “sicurezza nazionale” di Israele e “lottare per la pace”. Uscite da questo governo. E poi tornate sulle colline occupate e unisciti alla manciata di coraggiosi ebrei israeliani, la maggior parte dei quali sono molto più vecchi di te, che stanno combattendo nello spirito dei tuoi veri principi. Forse potreste portare con voi persone più giovani che prenderanno parte alla lotta fuori dal parlamento, fuori dal governo.

Forse potreste guidare questa lotta. Non c’è altra lotta in questo momento e il vostro posto è lì”, conclude l’autrice.

Una lettera illuminante

E’ quella scritta da J-Link al ministro della Polizia Omer Bar-Lev.

“Gentile Ministro,

J-Link è una rete internazionale di organizzazioni ebraiche progressiste che operano in Israele e nei paesi della Diaspora in sostegno dei diritti umani, della democrazia e di una soluzione di pace del conflitto israelo-palestinese.

J-Link e le organizzazioni sostenitrici esprimono sconcerto e sdegno per il ripetersi di atti violenti di aggressione da parte di coloni in Cisgiordania ai danni di residenti palestinesi e di attivisti israeliani per la pace. Le statistiche rese note dalla polizia e dall’esercito israeliani che documentano violenze da parte dei coloni nell’anno 2021 sono molto allarmanti; ne denunciano un aumento vistoso rispetto agli anni precedenti.

Appoggiamo il monito espresso da parte di tre ex comandanti dell’esercito israeliano in Cisgiordania, in un articolo pubblicato da Haaretz il 14 gennaio scorso, secondo cui la violenza di coloni estremisti viola valori ebraici, è moralmente ripugnante e minaccia la stessa sicurezza dello stato di Israele e dei suoi cittadini. Tali azioni compiute spesso in piena impunità e talora in collusione con i militari sono una macchia sulla reputazione internazionale di Israele e compromettono ogni speranza di un accordo futuro di pace.

Condividiamo, Sig. Ministro, le sue espressioni di condanna e l’impegno ad imporre l’osservanza della legge contro gli atti criminosi di costoro.

Condividiamo l’appello espresso da diverse organizzazioni israeliane affinché siano evacuati gli insediamenti illegali che violano i diritti umani dei palestinesi.

Ci auguriamo che il suo impegno ad un’azione risoluta possa invertire uno slittamento devastante verso l’anarchia.

Con rispetto

Il Comitato di coordinamento di J-Link”.

Il monito di Yael Dayan

La sinistra è al Governo ma non “governa”. Nel senso che non incide sulle grandi questioni che connotano l’azione di un esecutivo: dalla pace con i palestinesi alla lotta contro le disuguaglianze sociali e, last but nont least , l’esplosione della violenza all’interno della sempre più marginalizzata comunità degli arabi israeliani.

Il cambiamento deve essere riempito di contenuti – ebbe a dire a Globalist Yael Dayan, scrittrice, più volte parlamentare laburista, figlia di uno dei miti d’Israele, il generale Moshe Dayan -. Sappiamo bene che a tenere insieme gli otto partiti è l’aver praticato lo slogan ‘tutti, tranne Bibi’. Ora, però, occorre evitare che la politica del governo sia tutta orientata a destra. In questo senso, l’atteggiamento da tenere nei confronti dei coloni e delle loro frange più estreme, è un banco di prova per le forze di centro e di sinistra che sono al governo. Cedere sulla colonizzazione – concludeva Yael Dayan – significa rinunciare ad esistere. Sarebbe un suicidio politico per una sinistra che prova a rialzare la testa”.

“Sotto la rubrica ‘Chiunque ma non Bibi’, la sinistra sta stringendo di fatto alleanze con le componenti più razziste della società israeliana. Questo danneggia fatalmente la possibilità di formare un campo ebreo-arabo per la giustizia e la riconciliazione. Ora è il turno della comunità araba di dire ‘non c’è nessun partner’.

Le fa eco Tom Mehager, attivista della comunità Mizrahi: “Se Meretz e Labor – afferma – sono davvero impegnati nei valori della sinistra, è ora di dimostrarlo nel gabinetto. Devono insistere nel ritrattare l’etichettatura del ministro della difesa Benny Gantz di sei gruppi per i diritti dei palestinesi come sostenitori del terrorismo. Israele non ha presentato una sola prova per giustificare questa pessima decisione…”.

Incalza Mickey Gitzin, direttore del New Israele Fund: “Aiutati dalla fragile situazione politica e dalla paura di Bennett di essere accusato di essere di sinistra – scrive – i residenti degli avamposti e i gruppi violenti si comportano come non osavano fare durante il mandato dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, e la violenza contro i palestinesi e gli attivisti per la pace sta diventando sempre più comune. La debolezza dimostrata dal sistema giuridico di fronte agli aggressori rafforza ciò che già sapevamo: anche se il comandante militare è sovrano sui soggetti palestinesi sul terreno, è lì per proteggere la popolazione ebraica. Il semplice fatto è che non c’è nessun’altra democrazia liberale al mondo che occupi un territorio e una popolazione come Israele, e per la quale l’occupazione è diventata una parte così centrale della sua identità. Israele è stato un paese occupante per quasi tre quarti della sua esistenza. Durante la maggior parte dei 55 anni trascorsi dal 1967, l’occupazione è stata considerata una situazione temporanea che un giorno si sarebbe risolta in uno dei due modi: ritiro o annessione. La democrazia israeliana, inevitabilmente, dipende dalla natura temporanea dell’occupazione, dalla promessa che un giorno finirà, e nel frattempo esiste per motivi di sicurezza e serve come merce di scambio per un accordo futuro.

Ma la situazione temporanea non è più temporanea da molto tempo. Perché i governi israeliani hanno smesso di cercare di promuovere una soluzione diplomatica per porre fine a questa situazione intollerabile – o anche solo di dare un’impressione di farlo. Al contrario: La politica attuale è quella di espandere l’occupazione, allargare gli insediamenti oltre la crescita naturale, e adottare un approccio troppo comprensivo, nella maggior parte dei casi, verso nuovi avamposti stabiliti nel cuore dei territori il cui unico scopo è quello di impedire un accordo finale […].Quando questa è la politica, la questione del partner palestinese, che negli ultimi 20 anni è servita come scusa per il rinvio, è semplicemente irrilevante. L’idea che si è radicata in Israele è che la continuazione dell’occupazione non è un problema degli israeliani ma dei palestinesi, poiché i primi non pensano al conflitto quando si svegliano la mattina, mentre i palestinesi, al contrario, sono abituati a svegliarsi in piena notte a causa di esso.

E ancora, la fine dell’occupazione è nell’interesse di Israele. Finché continua, Israele è al massimo una democrazia con un asterisco. Il desiderio di rimuovere l’asterisco ed eliminare l’occupazione deve essere essenziale per chiunque sia interessato a vivere in una democrazia liberale. Chiaramente ci sono molti ostacoli difficili da superare. Ma anche senza raggiungere una soluzione diplomatica nel prossimo futuro, c’è una lunga serie di passi che possono essere fatti per ridurre il dominio israeliano sui palestinesi e per promuovere il più possibile l’autogoverno palestinese, in un modo che anche le delicate circostanze politiche del governo del cambiamento possono permettere. Se non per la pace, almeno per la democrazia”, conclude Gitzin.

Una sinistra subalterna a questa pratica colonialista, alla mercé delle istanze più retrive e violente della destra ultranazionalista, che fa del Governo un fine assoluto e non una leva per il cambiamento, che infanga la memoria di chi, come Yitzhak Rabin, ha pagato con la vita la sua battaglia per la pace, non è una sinistra “moderata”, “pragmatica”. Semplicemente, non è.