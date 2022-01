Orrore a Parigi: bimbo ucciso a coltellate e gettato nell'immondizia chiuso in valigia

globalist

28 Gennaio 2022

Shock a Parigi. In una banlieue della città è stato accoltellato un bambino di 10 anni. Ma la cosa ancor più terrificante è che il cadavere del piccolo è stato chiuso in una valigia gettata in un deposito di cassonetti per l’immondizia. La polizia sta cercando la madre. La donna, 33 anni, si stava separando dal marito. E’ lei la principale sospettata dell’omicidio del piccolo.

Per gli investigatori il bambino è stato ucciso a casa. A chiamare gli agenti, già mercoledì sera quando la donna e il figlio erano scomparsi, è stato il padre, preoccupato perché non aveva loro notizie. Alle ricerche hanno partecipato pompieri, unità cinofile, fluviali e droni.

Le cause del decesso saranno chiarite dall’autopsia prevista per venerdì. I primi accertamenti confermano che la coppia viveva un momento difficile, anche se i due vivevano ancora insieme.