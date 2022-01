Sanzioni alla Russia, la Commissione Ue: "Forte unità dei Paesi membri per metterle in atto"

globalist

25 Gennaio 2022

Peter Stano, portavoce della Commissione Europea, in risposta a una domanda sulle sanzioni che scatterebbero contro la Russia nel caso in cui “il dialogo non abbia successo” e davvero si sfociasse in un’azione militare contro l’Ucraina, ha dichiarato che non esiste “nessuna complicazione, ma una forte unità tra i Paesi membri e i nostri partner internazionali.

“C’è la determinazione a essere pronti, c’è un lavoro ben avanzato – ha sottolineato Stano – per poter mettere in atto un forte deterrente e misure robuste nel caso in cui il dialogo non abbia successo e se da parte russa non ci sarà una de-escalation”.

Il portavoce ha insistito sul fatto che se ci saranno “future violazioni della sovranità e dell’integrità territoriale ucraina o se l’Ucraina sarà oggetto di ulteriori aggressioni russe, reagiremo in modo forte, ci saranno conseguenze politiche forti e massicci costi economici sull’aggressore. Il lavoro continua, è coordinato a livello internazionale ed è ben avanzato”.