Kennedy jr. e l'intollerabile paragone tra i No Vax e Anne Frank: "Persino lei poteva nascondersi"

24 Gennaio 2022

Il paragone tra le regole pre prevenire i contagi e il nazismo è già agghiacciante di per sé, se poi aggiungiamo l’idiozia di certuni diventa grottesco. Uno dei simboli della protesta No Vax, Robert F. Kennedy Jr, figlio di Robert F. Kennedy, in un discorso tenuto durante una manifestazione a Washington ha detto che il Green Pass è peggio del nazismo, perché ‘persino nella Germania di Hitler si potevano attraversare le Alpi per andare in Svizzera. Ci si poteva nascondere in una mansarda, come fece Anna Frank. Nel 1962 ho visitato la Germania Est con mio padre e ho incontrato persone che avevano scavalcato il muro ed erano scappate. Quindi, era possibile farlo. Molti sono morti, è vero, ma era possibile”.

Invece, i No Vax non avrebbero scampo. Certo, la sottile differenza è che i perseguitati dal nazismo, se scoperti, venivano mandati nei campi di sterminio, come accadde con Anna Frank. A meno che Kennedy non sia a conoscenza di lager per No Vax, si tratta di un discorso delirante e offensivo.

Tanto che l’Auschwitz Memorial ha sentito il dovere di rispondere: “Sfruttare la tragedia di persone – compresi bambini come Anna Frank – che hanno sofferto, sono state umiliate, torturate e uccise dal regime nazista, per una discussione su vaccini e restrizioni durante una pandemia è un triste segnale di decadenza morale e intellettuale”.

Nella manifestazione, secondo quanto riferisce la Cnn, i richiami all’Olocausto hanno caratterizzato anche gli interventi di altre persone. Un manifestante, inoltre, ha esibito la stella di Davide. Tra i cartelli, in evidenza un “Rifare i processi di Norimberga” e altri con messaggi di accuse a Big Pharma, Cdc e media, tutti colpevoli di attuare una “circoncisione che divide l’America”.