Israele vuole abolire il Green Pass? Il ministro Liberman: "Nessuna logica medica, solo danni all'economia"

19 Gennaio 2022

Il Jerusalem Post riporta che Israele dovrebbe cancellare il sistema del Green Pass, secondo quando ha dichiarato il ministro delle Finanze Avigdor Liberman e poche ore dopo anche il primo ministro Naftali Horowitz.

Liberman ha scritto su Twitter che “non c’è logica medica ed epidemiologica nel Green Pass, come molti esperti concordano”. “Quello che c’è è un danno diretto all’economia, al funzionamento quotidiano del Paese e inoltre un contributo significativo al panico tra la popolazione. Sto lavorando con tutte le parti per eliminare il Green Pass e preservare una routine normale per tutti noi” ha continuato.