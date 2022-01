Boris Johnson rincorre il facile consenso dopo il Partygate: via tutte le restrizioni anti-Covid

globalist

19 Gennaio 2022

Complice (per fortuna) i numeri dei contagi in calo e la volontà di recuperare consenso politico dopo lo scandalo del Partygate, Boris Johnson ha revocato la raccomandazione del lavoro da casa, il Green Pass vaccinale e l’obbligo di mascherina. Insomma, in Inghilterra torna tutto come prima, a eccezione del fatto che il virus c’è ancora, seppure in recessione.

Lunedì i contagi sono stati 84.429, più di quelli censiti domenica, con i morti in ulteriore leggero calo a 85. In calo pure il totale dei ricoveri negli ospedali. Mentre sul fronte dei vaccini le prime dosi si assestano nettamente sopra quota 52 milioni, pari a più del 90% dell’intera popolazione britannica dai 12 anni in su; le seconde dosi a 48 milioni; e le terze dosi booster (offerte finora ai soli maggiorenni, da oggi anche agli over 16) a 36,5 milioni circa, vale a dire ben oltre i tre quarti degli abitanti adulti del Paese.